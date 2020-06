Coronavirus: dati stabili, dieci persone ricoverate in meno di ieri

Dati stabili rispetto a quelli degli ultimi giorni per quanto riguarda la diffusione del coronavirus in Piemonte. Oggi, venerdì 26 giugno 2020, si registrano ulteriori dieci casi in meno negli ospedali (meno uno in terapia intensiva, meno nove negli altri reparti), mentre i nuovi decessi registrati sono sei (tutti delle giornate precedenti, risultato delle autopsie sui corpi). Sostanzialmente stabili i nuovi contagi, che oggi sono stati 15 di cui 13 asintomatici. Per il momento l'epidemia sembra essere sotto controllo.

I dati in valori assoluti da inizio epidemia

Contagiati in Piemonte: 31.311.

Contagiati in provincia di Torino: 15.875.

Morti in Piemonte: 4.077.

Morti in provincia di Torino: 1.798.

Guariti in Piemonte: 24.334.

Guariti in provincia di Torino: 12.600

I dati in valori assoluti attualmente

Ricoverati in terapia intensiva: 14.

Ricoverati in altri reparti ospedalieri: 307.

In via di guarigione (negativi al primo tampone dopo la positività): 1.315.

In isolamento domiciliare: 1.264.