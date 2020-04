Coronavirus, altri 94 morti. Tengono i contagi (ma scendono in percentuale), bene guariti e terapie intensive

Altra giornata pessima dal punto di vista dei decessi per il coronavirus quella di oggi, sabato 11 aprile 2020, in Piemonte. Dopo il record di 104 decessi di ieri oggi le vittime sono state 98 (30 di oggi e le restanti registratesi nei giorni precedenti attribuite oggi all'epidemia), cifra che porta il totale a 1.689. Di questi, 689 risiedono in provincia di Torino.

I contagiati complessivi da inizio epidemia sono cresciuti di 697 unità passando da 15.412 a 16.109 (l'aumento percentuale è però in decrescita, pari al 4,5%). La curva, in ogni caso, sta faticando a spianarsi. I contagiati in provincia di Torino sono saliti a 7.642 contro i 7.375 di ieri (+267 unità, pari a un aumento percentuale del 3,6%, anche questo dato in decrescita).

Crescono di 159 unità i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Ora sono 1.180 di cui 639 (+75) in provincia di Torino (l'aumento qui è del 13,3%). Altri 1.075 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 381, 13 in meno di ieri (decrescita pari al 3,3%).

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 65.391 di cui 34.220 risultati negativi.