Coronavirus: dati stabili in Piemonte, 322 nuovi casi e altri 53 morti

Sono sostanzialmente stabili i dati dell'epidemia di coronavirus in Piemonte. Oggi, martedì 28 aprile 2020, si sono registrati 322 nuovi casi e 53 nuovi decessi, dati che portano i totali rispettivamente a 25.538 (12.625 in provincia di Torino) e a 2.966 (1.312). Si tratta di un quadro del tutto paragonabile a quello di ieri.

I pazienti guariti sono cresciuti di 182 unità, portando il totale a 4.624 (2.344 in provincia di Torino, +98 oggi). Altri 2.429 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 202 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.637 (- 52 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.680. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 146.173, di cui 77.541 risultati negativi.