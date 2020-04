Coronavirus: ancora grande fatica nel superare l'epidemia, stabili i morti e i contagi

Continua la grande fatica del Piemonte nel superare l'emergenza coronavirus. Anche oggi, mercoledì 22 aprile 2020, il quadro registrato è di stabilità rispetto ai giorni precedenti: ci sono stati altri 74 morti (11 riferibili alla giornata odierna, altri attribuiti con certezza dopo le giornate precedenti), che portano il totale a 2.598 (1.105 in provincia di Torino), e 705 nuovi contagiati, che portano il totale a 22.854 (11.091 in provincia di Torino).

I pazienti guariti sono invece 224 più di ieri, per un totale di 3.200. Di questi 1.633 (+103 rispetto a ieri) abita in provincia di Torino. Altri 1.938 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 273 (-18 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.027. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.818. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 113.930, di cui 58.804 risultati negativi.