Coronavirus: nuovi casi in decisa crescita, ma ricoveri ospedalieri in costante discesa

Si conferma il trend della giornata di ieri per quanto riguarda il coronavirus in Piemonte. Oggi, mercoledì 20 maggio 2020, i nuovi contagi si confermano in crescita e sono stati 158 in più rispetto alla giornata precedente, con un aumento che però è più del doppio rispetto a due giorni fa (quando era stato soltanto di +72): effetti chiari, e anche attesi dagli esperti, della fase 2 che era iniziata lo scorso 4 maggio. Questa, chiaramente non è una buona notizia. O forse sì, perché, almento per il momento, gli ospedali continuano invece nella loro discesa. I pazienti in terapia intensiva sono stabili rispetto a ieri, mentre quelli che erano ricoverati negli altri reparti segnano un nuovo incoraggiante picco negativo: sono 66 in meno rispetto al giorno precedente. Se nei prossimi giorni venisse confermato questo trend, significherebbe due cose: da una parte, che il virus potrebbe avere perso la sua potenza; dall'altra, che i casi sono stati diagnosticati in fase molto precoce (grazie all'aumento dei tamponi eseguiti sulla popolazione) e per questo sono meno pericolosi. Il numero dei morti continua a rimanere sugli stessi livelli dei giorni scorsi: oggi sono stati registrati 21 decessi (ieri 25, l'altroieri 20).

I dati in valori assoluti

Positivi in Piemonte da inizio epidemia: 29.885.

Positivi in provincia di Torino da inizio epidemia: 15.237.

Morti in Piemonte: 3.718.

Morti in provincia di Torino: 1.640.

Ricoverati in terapia intensiva in Piemonte: 96.

Ricoverati in altri reparti in Piemonte: 1.513.

In isolamento domiciliare in Piemonte: 7.542

Guariti in Piemonte: 13.094.

Guariti in provincia di Torino: 6.905.

In via di guarigione (un tampone negativo) in Piemonte: 3.922.