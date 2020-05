Coronavirus: nuovi contagi odierni tornano sopra quota 100, ma ospedali continuano a svuotarsi

Tornano a crescere nuovi contagi (+108 rispetto ai +72 di ieri) e morti (25 contro 20) per il coronavirus in Piemonte, segno che iniziano a vedersi i risultati della fase 2 varata lo scorso 4 maggio 2020. Per ora, però, sembrano tenere ospedali e terapie intensive: oggi, martedì 19 maggio 2020, i ricoverati sono scesi di dieci unità, i pazienti più gravi di altre tre. Bisognerà capire se la situazione reggerà anche nei prossimi giorni oppure se siamo di fronte a una nuova inversione di tendenza.

I dati in valori assoluti

Positivi in Piemonte da inizio epidemia: 29.727.

Positivi in provincia di Torino da inizio epidemia: 15.121.

Morti in Piemonte: 3.679.

Morti in provincia di Torino: 1.630.

Ricoverati in terapia intensiva in Piemonte: 96.

Ricoverati in altri reparti in Piemonte: 1.579.

In isolamento domiciliare in Piemonte: 7.960

Guariti in Piemonte: 12.676.

Guariti in provincia di Torino: 6.660.

In via di guarigione (un tampone negativo) in Piemonte: 3.737.