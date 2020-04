Coronavirus: calano i decessi, ma la curva dei nuovi contagi torna a crescere con forza

È aumentato a 815 nuovi casi (contro i 627 di ieri) l'incremento odierno dell'epidemia di coronavirus in Piemonte. Un dato in netta controtendenza con quello delle altre regioni italiane (compresa la Lombardia), dove invece la curva sta scendendo. La Regione spiega l'aumento con il fatto che il 60 per cento dei casi di positività sono stati riscontrati nelle case di riposo "dove sono state segnalate forti criticità e presenza di pazienti sintomatici". Il numero totale dei casi è ora salito a 19.261, di cui 9.173 (+420 rispetto a ieri) in provincia di Torino.

Dopo diversi giorni con numeri vicini a 100, sono finalmente in calo i decessi: oggi, giovedì 16 aprile 2020, sono stati 82 (30 avvenuti in giornata, gli altri attribuzioni di morti avvenute in quelle precedenti). Il totale complessivo è ora di 2.146 deceduti risultati positivi al virus, di cui 888 in provincia di Torino.

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è di 1.860 (232 in più di ieri), di cui 1.003 (+134) in provincia di Torino. Altri 1.486 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 345 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.254. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.170. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 83.130, di cui 42.815 risultati negativi.