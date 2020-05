Coronavirus, la giornata dello svuotamento degli ospedali: -196 ricoverati rispetto a ieri

Continua il progressivo svuotamento degli ospedali piemontesi in questa fase dell'epidemia di coronavirus. Oggi, venerdì 15 maggio 2020, il numero dei ricoverati è sceso di 196 unita (-8 nelle terapie intensive e -188 nei reparti ordinari). Ieri il calo era stato circa della metà.

Dati in leggero miglioramento sui fronti dei nuovi contagi (+137 contro i +151 di ieri) e dei decessi (27 contro i 33 di ieri). Anche le persone in isolamento domiciliare sono scese sotto quota 10mila.

Si conferma l'impressione dei giorni scorsi, ossia di un virus meno aggressivo (tutto sempre non ancora dimostrato scientificamente) e di persone trovate positive in fase precoce di malattia (in questo modo si riesce così a contenerne gli effetti).

All'ospedale di Rivoli sono stati chiusi due reparti di coronavirus e l'attività, dopo la sanificazione, sta tornando gradualmente alla normalità.

I dati in valori assoluti

Positivi da inizio epidemia in Piemonte: 29.346.

Positivi da inizio epidemia in provincia di Torino: 14.896.

Decessi in Piemonte: 3.557.

Decessi in provincia di Torino: 1.581.

Attualmente ricoverati in terapia intensiva in Piemonte: 108.

Attualmente ricoverati in altri reparti in Piemonte: 1.593.

Attualmente in isolamento domiciliare: 9.412.

Guariti in Piemonte: 11.149.

In via di guarigione (negativi al primo tampone) in Piemonte: 3.527.