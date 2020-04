Il coronavirus in Piemonte continua a regredire lentamente: crescono i casi positivi, altri 95 morti

Non calano i morti per il coronavirus in Piemonte e cresce il numero di persone positive al test. Anche oggi, mercoledì 15 aprile 2020, si sono verificate 95 vittime (30 avvenute in giornata e le altre in quelle precedenti ma attribuite con certezza nella giornata odierna). Il dato è tragicamente in linea con le giornate scorse. I morti in provincia di Torino sono saliti a 845 (+42 rispetto a ieri), mentre a livello regionale sono diventati 2.064.

La situazione dei contagi vede un aumento di 673 casi (+3,8%), che ora sono dunque 18.446. Di questi poco meno della metà (8.753) sono stati verificati in provincia di Torino.

I pazienti guariti sono cresciuti di 155 unità passando a 1.628. Più della metà di questi (869) abitano in provincia di Torino, dove l'incremento è stato di 77 unità. Altri 1.437 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 358 (-11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.406. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.553.