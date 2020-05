Crollo dei ricoveri in ospedale per il coronavirus: -121 pazienti in un giorno

Continua nella sua fase di stabilità la curva di contagi e decessi a causa del coronavirus in Piemonte. Oggi, martedì 12 maggio 2020, si sono registrati 113 nuovi contagi (+2 rispetto a ieri) e 28 morti (-5 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono cresciuti di un'unità diventando 136. I totali crescono a 28.889 contagi da inizio epidemia (14.631 in provincia di Torino) e 3.428 decessi (1.536 in provincia di Torino).

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 9.003 (+272 rispetto a ieri), di cui 4.771 (+46) in provincia di Torino. Altri 3.274 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati non in terapia intensiva fanno segnare il loro tracollo più pesante da quando è iniziata l'epidemia: oggi sono 1.900, addirittura 121 in meno rispetto a ieri, segno che coloro che vengono trovati positivi sono mediamentre meno gravi che nelle settimane scorse. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 218.071, di cui 120.333 risultati negativi.