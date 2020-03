Coronavirus in Piemonte, cinque morti in poche ore: dieci le vittime. I positivi sono 373

Sono salite a dieci nel corso della giornata di oggi, domenica 8 marzo 2020, le vittime del coronavirus in Piemonte.

È deceduto questo pomeriggio, domenica 8 marzo 2020, all’ospedale di Alessandria un paziente di 75 anni affetto da coronavirus, per arresto cardiorespiratorio. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni presso il reparto di malattie infettive con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso ed era risultato positivo al test.

Nel pomeriggio è arrivata anche la conferma della positività al virus di tre pazienti deceduti tra la notte scorsa e questo pomeriggio all’ospedale di Tortona, trasformato in Covid-Hospital. Si tratta di due uomini, uno di 81 anni di Pontecurone e uno di 75 anni di Rosignano Monferrato, e di una donna di 90 anni di Carezzana. Tutti presentavano un quadro clinico compromesso.

All'ospedale di Novara è deceduta invece una donna di 97 anni anche lei risultata positiva al virus e anche lei affetta da altre numerose patologie.

L'ultimo bollettino dei contagi

Al momento, sono 373 le persone risultate positive al test in Piemonte, circa 150 più di ieri.

Sono 295 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 45 si trovano in terapia intensiva.

Sono in isolamento domiciliare fiduciario 69 persone.

Finora sono 1.700 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1.327 sono risultati negativi.

Impennata di chiamate al numero verde sanitario

Si è registrata negli ultimi giorni un’impennata delle chiamate al numero verde sanitario, 800.19.20.20, che è passato da una media di 700 telefonate al giorno, alle 1800 di giovedì, alle 2900 venerdì, fino alle 3800 sabato.

Contestualmente sono salite le chiamate al numero unico dell’emergenza sanitaria 112, che è stato potenziato per fare fronte a questo flusso improvviso e che, raccomanda la Regione, non va chiamato se non per ragioni di emergenza.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ricorda che il numero verde sanitario 800.19.20.20 non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo. Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni in caso si abbia il dubbio di aver contratto il virus.