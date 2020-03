Coronavirus in Piemonte: una delle vittime era in realtà negativa. I decessi sono 20

Sono tornati 20 dopo essere saliti a 21, mercoledì 11 marzo 2020, i decessi legati al coronavirus in Piemonte. All'ospedale di Cuneo è morto un paziente di 68 anni il cui quadro era definito compromesso dai medici ma contestualmente sono arrivati i risultati dell'autopsia su un 57enne che era morto all'ospedale di Asti, risultato in realtà negativo e deceduto quindi per altre patologie.

In Piemonte le persone positive al virus sono salite al momento a 552, con un aumento di 71 unità rispetto a ieri.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 169 a Torino, 68 ad Asti, 124 ad Alessandria, 39 a Biella, 20 a Cuneo, 31 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 38 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in terapia intensiva sono 77, quelli in altri reparti 368. Le persone in isolamento domiciliare sono 87.