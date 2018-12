Festeggiamenti di Capodanno, deviazione delle linee in centro città: cosa cambia

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2019 in piazza Castello, verranno chiuse al transito via XX Settembre (da corso Matteotti a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via Bertola a piazza Castello) e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).

Dal pomeriggio del 31 dicembre saranno perciò deviate le seguenti linee:

• Linea 4. Dalle 20 a fine servizio. Solo in direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, percorso normale.

• Linea 7. Servizio sospeso dalle 18.30 (ultima partenza da piazza castello alle 17.30).

• Linea 11. Dalle 20 a fine servizio. Direzione Venaria: da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re umberto, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

• Linea 13 (tram). Dalle 18, ultime partenze da piazza Gran Madre alle 20.40 e da piazza Campanella alle 20.05. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

• Linea 13 (bus). Dalle 19 a fine servizio. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione via Servais: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, via Cernaia, percorso normale.

• Linea 15. Dalle 18 a fine servizio. Direzione piazza Coriorano: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, percorso normale. Direzione via Brissogne: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, percorso normale.

• Linea 19. Dalle 18 a fine servizio. Solo in direzione corso Cadore: da via Cernaia deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

• Linea 51. Dalle 18 a fine servizio. Solo in direzione Park Stura: da via Cernaia deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, percorso normale.

• Linea 55. Dalle 18 a fine servizio. Direzione Torino: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

• Linea 56. Dalle 18 a fine servizio. Direzione Torino: da via Cernaia deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, via Cernaia, percorso normale.

• Linea 57. Dalle 20 a fine servizio. Solo in direzione San Mauro: da corso Matteotti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

• Linea 58 - 58b. Dalle 20 a fine servizio. Solo in direzione San Mauro: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio in comune con linea 12). Direzione Grugliasco: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II percorso normale.

• Linea 72. Dalle 18 a fine servizio. Direzione Torino: da via Cernaia deviata in piazza Solferino (capolinea provvisorio all'ex capolinea di linea 19). Direzione Venaria: da piazza Solferino percorso normale.

• Linea Star 2. Dalle 18 a fine servizio. Direzione corso Cairoli: da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Maria Vittoria, percorso normale. Direzione corso Bolzano: da via dei Mille deviata in via Accademia Albertina, via Rossini, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via Corte d'Appello, percorso normale.

Deviate le linee notturne Night Buster