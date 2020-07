Il camper non è assicurato, ma lui sostituisce la targa con una 'buona': veicolo bloccato

Stava per andare in ferie con il camper e, per eludere i controlli, stava smontando la targa di una delle sue due auto, la cui assicurazione era stata regolarmente pagata, per rimontarla sul mezzo che, invece, era scoperto.

Per questa ragione, a metà luglio 2020, la polizia locale di Moncalieri, che lo ha sorpreso mentre armeggiava in strada e che lo stava controllando perché segnalato proprio per la sua propensione a sostituire le targhe per non pagare le assicurazioni, lo ha multato e ha posto il camper in stato di fermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se vorrà andare in ferie, a questo punto, dovrà utilizzare un altro veicolo (possibilmente assicurato).