Precipita dalle scale in casa: atterra l'elisoccorso, uomo non è grave

Un 63enne italiano è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 febbraio 2019, cadendo dalle scale nella sua casa di via Farina a Rivarolo Canavese.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in elicottero (il mezzo è atterrato in un campo vicino alle case) all'ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione cittadina, che indagano su che cosa sia accaduto.

La dinamica è stata accertata. L'uomo si trovava col figlio ed è salito con una scala a pioli nel sottotetto dalla casa. Il figlio a un certo punto si è allontanato e la scala è scivolato, facendo precipitare il 63enne nel vuoto per alcuni metri.