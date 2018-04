Scomparso nel fiume: nell'auto trovata un cane-mamma, a casa trovati otto cuccioli

Potrebbe essere un 36enne italiano di Chieri l'uomo che è stato visto cadere nel fiume Dora Riparia all'altezza del Ponte Mosca la sera di martedì 24 aprile 2018.

Appartiene a lui, infatti, l'auto trovata nelle vicinanze in cui si trovava, chiusa dentro, una femmina di rotweiler, e di lui non si hanno notizie proprio da quella sera.

Il cane, preso in custodia dai volontari dell'Enpa, era in allattamento. Oggi, giovedì 26, i carabinieri sono andati a casa dell'uomo dove hanno trovato otto cuccioli di rotweiler che sono stati affidati allo stesso ente e portati a Torino, al canile di via Germagnano.

Dell'uomo, però, nessuna traccia. Le ricerche sono proseguite per tutto il giorno e non hanno dato alcun risultato. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato Dora Vanchiglia.

Chi conosce l'uomo, al momento, esclude che si sia trattato di un suicidio.