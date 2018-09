Trovato morto in casa: il decesso era avvenuto da almeno una settimana

Un italiano di 65 anni è stato trovato morto in casa nella serata di ieri, venerdì 21 settembre 2018, in via Pizzi 11.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che da alcuni giorni sentivano cattivi odori provenire dall'appartamento in cui abitava.

Vigili del fuoco, sanitari delle ambulanze e i carabinieri della stazione Lingotto sono riusciti a entrare in casa e hanno trovato il cadavere.

Secondo il medico legale intervenuto sul posto, il decesso risale ad almeno una settimana prima del ritrovamento ed è avvenuto per cause naturali. Nessuno, però, si era accorto che l'uomo era morto.