Giallo in un appartamento: il cadavere di un ragazzo trovato senza vita

Il cadavere di Alejandro Morenate Peñalver, studente spagnolo 27enne residente a Cordoba in Andalusia, è stato trovato all'ora di pranzo in un appartamento in via Papa Giovanni XXIII, al civico 58, dove abita un italiano di 45 anni di cui era ospite da alcuni giorni.

Il corpo non presentava alcun segno di violenza. Sarà l'autopsia, disposta dalla procura di Torino (pm Patrizia Gambardella), a stabilire quali siano state le cause della sua morte: potrebbe essersi trattato di un malore, ma anche di un'overdose, un suicidio o, ancor peggio di un omicidio tramite sostanze velenose.

I carabinieri propendono per l'ipotesi del malore. L'italiano, che ha trovato il cadavere in casa rincasando, è stato ascoltato a lungo dagli investigatori proprio allo scopo di ricostruire l'accaduto.