Cadavere di un uomo ripescato nel canale, era poco distante da casa

Il corpo senza vita di Domenico Sommacal, 76enne residente poco distante, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledi 7 agosto 2019, nel canale Caluso all'altezza della località Sant'Antonino di Castellamonte. Nel pomeriggio i nipoti avevano dato l'allarme non avendo più sue notizie.

A trovarlo in acqua, con la testa incastrata in una paratia, sono stati i volontari Aib di Ozegna, in collaborazione con la Croce Rossa (intervenuta con unità cinofile) e i carabinieri dei distaccamenti cittadini. Il corpo è rimasto incastrato vicino allo stabilimento ex Asa (ora Teknoservice) di strada del Ghiaro, l'azienda della raccolta rifiuti in alto Canavese.

La dinamica dell'accaduto è dei militari dell'Arma. Non è esclusa alcuna ipotesi, dall'incidente al malore al suicidio.

