Piccoli blackout elettrici a causa del caldo, disagi in alcuni quartieri

Niente luce in alcuni quartieri di Torino nella serata di giovedì 27 giugno. I disagi si registrano a macchia di leopardo, segnalazioni arrivano da Mirafiori, Santa Rita e dalla zona centrale e dal quella nord della città. Al Mauto, intorno alle 16, sono stati azionati i generatori di emergenza. Verso 17 la corrente è mancata anche in zona Corso Marconi. In serata problemi in alcune zone di Rivoli, Moncalieri e Nichelino.

27 giugno 2019, l'apice del caldo

L’apice del caldo verrà raggiunto nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2019, ma si attendono i dati definitivi di Arpa. Sempre per Arpa, la giornata di ieri, di mercoledì 26 giugno 2019, è stata la più calda del mese di giugno in Piemonte negli ultimi 62 anni con un valore medio di 30°C per le temperature massime sulla regione. In 12 termometri della rete Arpa situati in località montane è stato stabilito il record assoluto di temperatura massima mentre un altro primato si è verificato il 25 Giugno. In 9 termometri è stato stabilito anche il record di temperatura minima più alta, tra cui Capanna Margherita (VC, a 4560 m di quota) con -0.2°C. Il primato di temperatura massima per giugno è stato registrato in 51 termometri piemontesi della rete ARPA Piemonte, con picco massimo di 36.9°C a Torino Vallere e Torino Alenia.

