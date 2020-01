Botti di Capodanno nel Torinese, 25 interventi dei vigili del fuoco ma nessun ferito

In barba al divieto di esplodere petardi e fuochi d'artificio, in città, allo scoccare della mezzanotte, i botti non sono mancati. E, come hanno segnalato i cittadini, in più zone di Torino. Tuttavia, nonostante i vigili del fuoco siano intervenuti soprattutto per spegnere cassonetti in fiamme, non risultano esserci feriti e non sono state segnalati episodi di particolare rilevanza o pericolosità.

Nel Torinese sono stati almeno 25 gli interventi dei pompieri ma in Piemonte, l'incidente più grave è occorso a un 28enne, a Buttogno, nel Verbano-Cusio Ossola. I fuochi d'artificio che stava preparando per la mezzanotte gli sono scoppiati in mano ed è stato portato d'urgenza in ospedale con tre dita ferite gravemente.