La chiusura centralizzata blocca le porte: bambino resta intrappolato, lungo intervento per liberarlo

Un'ora e mezza di intervento. È il tempo che è stato necessario ai vigili del fuoco volontari di Alpignano per liberare un bambino di cinque anni rimasto intrappolato nella macchina della mamma, una Nissan Micra, a causa di un guasto al sistema di chiusura centralizzata, in via Pavese a Pianezza.

Nessun rischio per lui e per la donna, che invece era fuori dal veicolo e ha chiesto l'intervento dei soccorsi, attendendo pazientemente l'intervento di apertura della vettura.

Alla fine entrambi hanno potuto riabbracciarsi. anche se per la Micra servirà un buon carrozziere.