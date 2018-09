Autovelox a Torino, controlli e impianti fissi: dal 3 al 9 settembre 2018

Al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, sono diverse, ogni settimana, le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità pericolosa tramite autovelox e telelaser.

Oltre ad una serie di località interessate dai controlli nella settimana da lunedì 3 a domenica 9 settembre 2018, si segnalano anche le postazioni fisse di corso Regina Margherita n. 401/A e corso Unità d'Italia 96/A.

Lunedì 3 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia



Martedì 4 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia, Corso Vercelli, Via Botticelli, Lungo Stura Lazio, Strada S.Mauro



Mercoledì 5 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia

Giovedì 6 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia

Venerdì 7 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia



Sabato 8 Settembre 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso G. Cesare, Via O. Vigliani, Corso Venezia

Domenica 9 Settembre 2018

Corso G. Cesare, Corso Vercelli, Via Botticelli, Lungo Stura Lazio, Strada S. Mauro