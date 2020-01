Auto in marcia prende fuoco ed esplode: sotto choc mamma e due bambini

Un'auto condotta da una donna che trasportava anche due bambini, ha preso improvvisamente fuoco attorno alle 16. 20. La vettura a Gpl stava transitando in via Monginevro e la donna, all'altezza di via Caraglio, ha visto uscire del fumo dal vano motore e ha fatto appena in tempo a fermare l'auto e scendere con i due bimbi prima che esplodesse. Un'ambulanza che stava transitando li ha soccorsi e accompagnati all'ospedale Martini. Nessuna ferita ma tanto lo spavento.