Vede la pattuglia e scappa: la sua auto non era revisionata né assicurata. Multa di 3mila euro

Auto in fuga nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2020, nel centro di Rivoli, ma il conducente è stato rintracciato e denunciato.

Una Fiat Stilo che viaggiava in corso Francia ha ignorato l'alt di una pattuglia della polizia locale impegnata in controlli sul rispetto delle disposizioni anti-coronavirus all'incrocio con via Leumann. Ha finto di accostare ma poi ha accelerato in direzione di corso Susa. Gli agenti hanno però annotato il numero di targa.

Pochi minuti dopo i vigili hanno raggiunto l'abitazione del conducente, un italiano di 43 anni residente nella cittadina, e lo hanno trovato intento a chiudere la saracinesca del garage dove aveva appena chiuso l'auto. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la vettura non era stata sottoposta a revisione né era stata assicurata e per questo era stata sottoposta a sequestro già dalla polizia locale di Torino.

Per l'uomo sono scattate multe per un totale di 3mila euro di sanzione ed è stato confiscato definitivamente il veicolo oltre alla revoca della patente di guida.