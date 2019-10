Auto resta bloccata nel passaggio a livello: due treni cancellati, tre in pesante ritardo

Due treni cancellati e altri tre con un'ora di ritardo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, sulla linea Sfm2 Chivasso-Pinerolo a causa di un'auto che è rimasta bloccata nel passaggio a livello di via Torino a Nichelino.

La polizia locale è stata costretta a chiudere un tratto di strada, veicolando il flusso delle auto su vie alternative, per evitare che la situazione impazzisse.

Per gli accertamenti del caso sul posto è intervenuta anche la polizia ferroviaria. Non si sono verificati feriti ed è probabile che l'incidente sia dovuto alla coda che di solito si forma su via Torino e al mancato rispetto delle distanze di attraversamento del passaggio a livello.