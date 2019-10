Aereo costretto all'atterraggio di emergenza, disavventura per 120 passeggeri

Disavventura per 120 passeggeri del volo Napoli-Torino della compagnia Volotea nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2019. L'aereo su cui viaggiavano, partito alle 17 e previsto all'aeroporto Pertini di Caselle Torinese alle 18.35, ha riportato un problema di depressurizzazione in cabina, che ha costretto i piloti all'atterraggio di emergenza all'aeroporto Colombo di Genova. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Nello scalo ligure è scattato il piano d'emergenza con il dispiegamento di vigili del fuoco e ambulanze in pista.

Dopo l'atterraggio, perfettamente riuscito, i viaggiatori sono sbarcati dal velivolo e sono stati organizzati bus per trasportare i passeggeri a Torino. Il personale dello scalo li ha ospitati per una cena al ristorante Caruggio del terminal.