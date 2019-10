Carni e pesci in condizioni disastrose nel freezer: denuncia e maxi-multa al titolare di un ristorante

Carni e pesci in cattivo stato di conservazione nei congelatori dell'Oro Bar di piazza della Repubblica 9 sono stati scoperti nella mattinata di giovedì 17 ottobre 2019, dagli agenti della polizia locale impegnati in controlli a campione.

Contestualmente anche un’impastatrice elettrica utilizzata per la preparazione del pane è stata sequestrata poiché presentava chiari segni di sporcizia, con la ciotola d’impasto colma di farina, ma priva di coperture e posizionata all’interno di un locale non idoneo alla preparazione dei cibi poiché privo dei requisiti sanitari e con forte rischio di contaminazioni da insetti e altri agenti infestanti.

Il titolare è stato denunciato e gli alimenti sono stati sequestrati per essere avviati alla distruzione. Per lui è scattata anche una multa di 1.100 euro.

Nel corso degli stessi controlli, in un esercizio di vicinato in corso Regina Margherita 125, è stato riscontrato che nella macelleria c'erano alcune irregolarità di carattere sanitario. In questo caso è partita solo la multa, sempre di 1.100 euro.