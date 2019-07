Lite davanti ai supermercati: uomo resta ferito, l'aggressore scappa

Maretta nella prima serata di oggi, venerdì 5 luglio 2019, nell'area dei supermercati Carrefour Express e Md compresa tra strada San Mauro e via Chiesa.

Un italiano, nel corso di un litigio per cause ancora da accertare, ha colpito un marocchino utilizzando presumibilmente un coccio di bottiglia, dopodiché è fuggito. La vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale, e alcune pattuglie della polizia, che si sono messe alla ricerca dell'aggressore.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco in condizioni non gravi. Ha comunque ferite a una spalla e all'addome.