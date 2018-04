Prima gli offre da bere, poi lo segue in bagno e lo aggredisce per rapina

Un giovane romeno è stato aggredito da un 29enne marocchino nel bagno del bar di piazza Baldissera 96 la sera di lunedì 23 aprile 2018.

Poco prima quest'ultimo gli aveva offerto da bere e i due avevano chiacchierato per un po’. Quando il ragazzo si è allontanato per andare in bagno è stato raggiunto e l'aggressore gli ha messo una mano al collo per obbligarlo a dargli del denaro, sostenendo che avrebbe dovuto pagargli una notte in hotel.

La vittima, per divincolarsi dalla presa, ha accettato e in un attimo di distrazione è riuscito a comporre il 112. Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto in pochi minuti, sono riusciti ad intercettare il marocchino che nel frattempo si era allontanato e che, dopo una breve resistenza, è stato bloccato e li ha minacciati più volte, rifiutandosi categoricamente di fornire agli agenti le sue generalità.

Il malvivente è stato arrestato per il reato di tentata rapina e per vilipendio, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità.