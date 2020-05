Accoltella un uomo in strada, ma la vittima reagisce: entrambi in ospedale

Una lite in strada tra due uomini, alcuni passanti che assistono alla scena e l’intervento tempestivo dei carabinieri. Siamo a Torino e sono quasi le 20 di mercoledì 20 maggio.

In corso Regina Margherita, in prossimità del civico 193, scoppia il diverbio tra due uomini per motivi sconosciuti: uno di loro, un algerino di 44 anni irregolare sul territorio nazionale, accoltella al torace un marocchino di 21 anni residente a Torino.

Dopo essere stato accoltellato e nonostante la ferita riportata, il giovane riesce a disarmare l’aggressore e a colpirlo con calci e pugni al volto. A questo punto intervengono i carabinieri del 1^ Reggimento Piemonte in transito in zona e una pattuglia della Compagnia San Carlo. I militari arrestato il 44enne per tentato omicidio e ritrovano sul luogo dell’aggressione il coltello a serramanico utilizzato, che viene sequestrato.

La vittima viene accompagna dal 118 al Maria Vittoria e dimessa con prognosi di 7 giorni. L’aggressore viene trasportato al Gradenigo per un sospetto trauma cranico con interessamento all’occhio.