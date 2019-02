Dà fuoco all'auto della ex amante, donna gravissima al Cto

Ha speronato l'auto della ex amante e le ha dato fuoco con lei ancora dentro all'abitacolo. L'episodio di follia è avvenuto questa mattina, lunedì 4 febbraio 2019 nel parcheggio del Carrefour di Vercelli, sulla tangenziale ovest della città.

La vittima, un'italiana di 40 anni, che stava andando al lavoro proprio nel centro commerciale dopo avere accompagnato i bambini (figli di suo marito che aveva tradito all'epoca della relazione), è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata prima all'ospedale di Vercelli e poi in elicottero al centro grandi ustionati del Cto di Torino. Ha ustioni sul 45% del corpo, di cui il 10% di terzo grado.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Vercelli. L'autore del delitto, Mario D'Uonno, 54 anni, ex guardia giurata, si è presentato per costituirsi in questura a Novara.

I due si erano ormai lasciati da tempo. La donna subiva persecuzioni da due anni e aveva già denunciato l'ex compagno per minacce.

La solidarietà della Città metropolitana di Torino

"Dobbiamo purtroppo registrare anche in Piemonte l'ennesima aggressione ad una donna vittima della violenza maschile. Voglio esprimere lamia solidarietà personale e quella della Città metropolitana di Torino alla donna ricoverata in gravi condizioni dopo che il suo compagno l'ha aggredita e picchiata dando fuoco all'autovettura".

La consigliera di Città metropolitana delegata alle politiche di parità Silvia Cossu commenta il brutale episodio di cronaca ed aggiunge: