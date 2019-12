Tensione nella zona del cantiere, No Tav lanciano sassi e bombe carta: 24 denunciati

Sabato 7 dicembre un centinaio di manifestanti No Tav si sono diretti in prossimità del cancello sito sul sentiero Gallo Romano che da Giaglione conduce al cantiere di Chiomonte. Giunti al cancello circa 30 persone, alcune delle quali con il volto coperto, hanno lanciato sassi e oltre 40 bombe carta in direzione delle forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Nessuna persona è rimasta ferita.

24 identificati

Gli agenti della Digos della Questura di Torino hanno individuato e identificato 24 militanti del movimento “No Tav” che verranno denunciati per inottemperanza all'ordinanza prefettizia che ha istituito una zona rossa intorno al cantiere di Chiomonte. Tra questi, dieci verranno altresì denunciati per non aver rispettato le prescrizioni del foglio di via obbligatorio disposto dal Questore della Provincia di Torino e per aver appiccato l'incendio al cancello.

+++Notizia in aggiornamento+++