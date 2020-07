Bambino di 2 anni con le mani schiacciate da un macchinario agricolo: interviene l'elisoccorso

Incidente a Settimo Torinese in frazione Mezzi Po intorno alle 18 di oggi, venerdì 17 luglio. Per cause ancora da chiarire, un bambino di due anni sarebbe rimasto incastrato con le mani in un mezzo agricolo mentre si trovata all'interno di una cascina privata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasferirlo in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Secondo i primi accertamenti il bambino sarebbe caduto sotto un trattorino tagliaerba in quel momento in funzione.

Ora il piccolo è affidato alle cure dei chirurghi della mano del CTO che andranno al Regina Margherita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

+++Notizia in aggiornamento+++