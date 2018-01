Rapinatore ferisce un tassista, scappa con la sua auto e sparisce nel nulla

Si è finto un cliente, ma appena salito sul taxi ha estratto un coltellino con il quale ha ferito il tassista nel tentativo di rapinarlo.

La vittima è un 46enne torinese raggiunto dalla lama al collo, prima di riuscire a liberarsi e a fuggire a piedi lasciando incustodito il mezzo del quale si è impossessato il rapinatore che da Settimo Torinese, luogo dell’aggressione, ha guidato fino a Torino.

Qui l'auto, alcune ore dopo l’accaduto, è stata trovata parcheggiata in via Porpora. I fatti si sono verificati nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio in via Leini.

Il tassista ha riportato contusioni guaribili in pochi giorni. Indagano i carabinieri della Compagnia di Chivasso.