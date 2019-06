Nuova postazione per il controllo della velocità, a seguito delle segnalazioni dei residenti

È in corso di installazione una nuova postazione per il controllo della velocità in via Torino a Santena. Appena tutta la segnaletica di preavviso sarà collocata nei termini di legge verrà attivata.

Quella posta in via Torino è la terza postazione collocata in pieno centro abitato al fine di limitare gli eccessi di velocità in zona residenziale a seguito delle segnalazioni pervenute dai residenti.

Seconda postazione installata a febbraio 2019

A fine febbraio 2019 era stata posizionata la seconda postazione per il controllo della velocità in via Trinità nei pressi dell'incrocio con Piazza Carducci. La collocazione del dispositivo è in pieno centro abitato, prima di un’intersezione dove avviene l'immissione degli autobus dal capolinea delle linee 45 e 45/ e prima dell'intersezione con via Gozzano dove sono collocate le scuole elementari in un’ottica finalizzata alla sicurezza dei residenti e degli studenti. Il limite di velocità nel tratto interessato è di 50 km/h.

Prima postazione installata nell’agosto 2018

Il dispositivo di controllo della velocità è collocato in via Sambuy nei pressi del numero civico 91. Nel tratto di strada interessato vige il limite di 50 km/h essendo in pieno centro abitato. Tale dispositivo è stato collocato a seguito dei numerosi esposti da parte dei residenti che lamentavano il mancato rispetto della velocità e il conseguente pericolo per gli abitanti della zona.