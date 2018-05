Spari in strada: freddata una donna. Morto in ospedale anche l'omicida

In strada, a Rivoli, Enzo Giorio di 75 anni ha sparato a Cornelli Maria Clara, sua moglie o ex moglie, coetanea, e poi ha puntato l'arma contro se stesso sparandosi alla testa. Alcuni testimoni hanno sentito almeno 3 colpi.

L’episodio è avvenuto dopo le 17 in corso Susa angolo via Alpignano, all'altezza del civico 10 in un parcheggio retrostante le attività commerciali di corso Susa, nel complesso denominato "Residenza San Carlo". Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi e accertare quanto accaduto.

La donna è morta sul colpo. L'uomo, rivolese, è morto qualche ora dopo il suo trasporto in elisoccorso al Cto: troppo gravi le lesioni alla testa.

La signora è stata freddata con almeno due colpi, forse tre, che l'hanno raggiunta al volto e al torace mentre si trovava vicino ad una Volkswagen Up rossa parcheggiata.

Oltre al medico legale in zona è arrivato anche il sindaco Rivoli Franco Dessì. Il movente del gesto non è ancora chiaro, anche se si ipotizza un motivo sentimentale legato a dissidi familiari. I due erano sposati da pochi mesi, da ovembre 2017. L'arma utilizzata dall'uomo risultava regolarmente detenuta e ai militari non risultano denunce di alcun tipo da parte della donna di Sant'Ambrogio di Torino.

