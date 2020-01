Incidente domestico, inutili i soccorsi: uomo morto dopo essere caduto in casa 

Incidente domestico in un’abitazione di via Busano a Rivara dove ieri sera, lunedì 13 gennaio, un uomo di 87 anni appena compiuti è morto a seguito di una caduta. Il pensionato, Lorenzo Ghischia, era in casa insieme ad alcuni familiari quando è scivolato andando a sbattere violentemente la testa.

Troppo grave il trauma cranico riportato: nonostante gli immediati soccorsi del 118, l’uomo è morto poco dopo. Il medico legale intervenuto ha constatato il decesso e successivamente, trattandosi di un incidente domestico, la procura di Ivrea ha disposto l'immediata riconsegna della salma alla famiglia.