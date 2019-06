Macchine fotografiche, orologi, attrezzi edili e... una discarica abusiva: muratore denunciato

I carabinieri di Mathi - assieme ai colleghi di Lanzo, Corio, Barbania, Fiano e Viù - hanno denunciato, lo scorso venerdì 31 maggio 2019, un muratore albanese di 40 anni residente a Mathi, pregiudicato.

A seguito di un controllo nell'abitazione di via Vauda a Mathi, e alla presenza del personale di Arpa Piemonte e dell'Iren, sono stati trovati e sequestrati attrezzature da lavoro per l'edilizia - in particolare trapani e martelli pneumatici - una macchina fotografica Nikon e e due orologi Rolex, per un complessivo di 30mila euro di merce che per gli inquirenti è il bottino di uno o più furti.

Nel retro dell'abitazione, inoltre, è stata trovata una discarica abusiva di 50 metri quadri, piena di rifiuti speciali non pericolosi, come scarti di macerie da demolizione edile: dagli accertamenti è emerso come il 40enne non avesse le specifiche autorizzazioni previste dalla legge. Come non bastasse, è stato anche trovato un allaccio abusivo alla corrente elettrica.

Per questi motivi, è stato denunciato per "furto aggravato", "ricettazione" e "attività di gestione rifiuti non autorizzata".