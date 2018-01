Incidente sul lavoro: operaio ferito e elitrasportato al Cto

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio all’interno dello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese. Un operaio di 50 anni, non dipendente dell’azienda, è stato colpito da due buste di plastica di poco più di 30 chili riportando alcune fratture.

E’ stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. L’uomo è stato portato al Cto di Torino in via precauzionale. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.