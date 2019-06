L'addio di Torino a Paolo Tenna, in centinaia per l'ultimo saluto al manager del cinema

Addio a Paolo Tenna, ad di Piemonte Film Commission, deceduto in centro a Roma dopo essere precipitato dalla stanza dell'hotel dove era alloggiato lo scorso 30 maggio. Tenna si trovava nella capitale da qualche giorno per partecipare alla riunione del Cda di Cinecittà del quale faceva parte.

La cerimonia funebre è stata celebrata questa mattina, sabato 8 giugno, a Torino nella chiesa di San Massimo alla presenza di familiari, amici e colleghi del manager 47enne. Tra i tanti a dare l’ultimo saluto a Paolo Tenna anche la sindaca Chiara Appendino, l'ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte Michele Coppola e gli attori Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Paolo Tenna nel 2004 con la sua prima società di advertising, fondata quando aveva 24 anni, vince il premio di Pubblicità Progresso categoria miglior spot nel campo del sociale, coinvolgendo come testimonial il regista Ricky Tognazzi.

Nel 2005 con l’entrata in vigore del Decreto Urbani sul product placement, fonda la Top Time con i registi e sceneggiatori Ricky Tognazzi e Simona Izzo ricoprendo il ruolo di amministratore delegato. La società si afferma in breve tempo nel mercato dell’entertainment cinematografico vincendo, nella sezione miglior product placement italiano, diversi premi. Nell’agosto 2010 viene nominato dal Presidente di Film Commission Torino Piemonte membro del c.d.a ed amministratore delegato di FIP (Film Investimenti Piemonte srl.) insieme a Mario Gianani, Luciano Sovena e Steve Della casa in qualità di Presidente.

Paolo Tenna nel 2016 fonda, insieme all’attore torinese Luca Argentero, la piattaforma di branded content MyVisto. In questi giorni lo staff dell’azienda ha ricordato Paolo: “Abbiamo fisso nella memoria il tuo instancabile spirito imprenditoriale e la tua energia. Non ti abbiamo mai sentito dire “non si può fare”, il tuo entusiasmo ed il tuo sorriso ci hanno sempre spinti oltre l’ostacolo con una naturalezza disarmante. Quando ci raccontavi quel mondo magico ci sembrava di essere con te sui set delle grandi produzioni, ci sembrava di chiacchierare con i grandi registi e gli attori. Non dimenticheremo mai i tuoi migliaia di aneddoti sul product placement, del tuo soprannome “Mister K”, del tuo amore spassionato per il Cinema e per il talento delle persone. Nel 2016 hai fondato con Luca Argentero MyVisto, l’azienda in cui tutti noi lavoriamo.Ci hai coinvolto a vario titolo in questa avventura, tutti conquistati da quella tua instancabile positività e dai tuoi modi sempre gentili e propositivi. Da lassù continuerai a guidarci e vinceremo ancora tante sfide”.

Allegati