Tragedia familiare, disabile uccisa a martellate dalla madre

Tragedia familiare in un appartamento al sesto piano di via Gramsci, 36 (interno 3) a Orbassano domenica 8 dicembre 2019. Alle 8.40 circa l'intervento dei carabinieri nell'abitazione dove è stata trovata morta Silvia Ronco di 42 anni, colpita al capo con numerosi colpi di martello.

A colpire la donna, disabile fisica e psichica, sarebbe stata la madre 85enne. In casa al momento dell'accaduto, secondo le prime informazioni, era presente anche il marito 87enne che ha chiamato i carabinieri.

La madre della vittima è stata trovata accanto alla figlia, in gravi condizioni e in stato confusionale. Potrebbe aver assunto farmaci. La signora, Maria Capello, che ora risulta in stato di fermo, è stata trasportata all'ospedale di Orbassano. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il martello trovato su comodino. "Probabilmente potrebbe aver ucciso la figlia per porre fine alla sua sofferenza" spiegano gli inquirenti.

Silvia Ronco durante la settimana era ospite di una comunità di Collegno ed era tornata a casa per trascorrere il weekend con i familiari. L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte, mentre il padre della vittima dormiva in un'altra stanza. Sul posto è presente la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. L'inchiesta è coordinata dal Pm Alessandra Provazza.