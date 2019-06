Uno scoppio e poi l’incendio alla sottostazione elettrica delle ferrovie

Nella serata di oggi, giovedì 27 giugno, la polizia locale di Nichelino è intervenuta su un incendio che si è propagato all'interno della sottostazione elettrica delle ferrovie dello Stato.

La circolazione è stata bloccata in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e del personale altamente specializzato per le operazioni di messa in sicurezza nell'area ad alta tensione da 20.000 volt.

L'incendio si è sviluppato a causa dello scoppio di un elemento della centrale che, disintegrandosi, ha preso fuoco. Il forte caldo ha fatto rapidamente propagare le fiamme anche nelle vicine sterpaglie.

L'incendio è stato domato in tempo. Nessuno è rimasto ferito né si sono verificate interruzioni al servizio della linea ferroviaria Torino Pinerolo.

