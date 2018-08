Sequestrato intero banco di vendita, ambulante sprovvisto di concessione

Nella giornata di sabato 25 agosto gli Agenti del Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale Torino hanno posto sotto sequestro amministrativo un intero banco di vendita di giocattoli e abbigliamento da bambino per un totale di 1.417 pezzi durante i controlli sul mercato di Porta Palazzo. Il venditore ambulante, un marocchino, è risultato sprovvisto di concessione del suolo pubblico. Per questo al commerciante è stata sequestrata la merce ed è stato anche contravvenuto con 5.000 euro di sanzione.

Intervento al Barattolo

Sempre ieri, gli stessi Agenti, all'interno del mercato del libero scambio denominato Barattolo, in zona via Andreis, hanno effettuato un sequestro giudiziario a carico di persona rimasta ignota, in quanto datasi alla fuga per sottrarsi all'identificazione, poiché poneva in vendita profumi, magliette e scarpe riportanti marchi contraffatti. La merce "tarocca" sequestrata: 17 profumi Prada, Chanel, Versace altre marche, 14 paia di scarpe Nike, Adidas e 22 magliette Armani, Gucci, Tommy Hilfinger e altre marche.

Altri due sequestri amministrativi hanno riguardato due cittadini liberiani e un beninese per vendita abusiva di telefonini e tablet e per ultimo venivano recuperati, poco distante, 120 capi di abbigliamento ugualmente con marchi contraffatti (scarpe, maglie, cinture, pantaloni).