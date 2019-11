Furto nel duty free dell’aeroporto: ladra fermata sull’aereo pronto a partire

Era già seduta al proprio posto nelle prime file dell’aeromobile in partenza per Malta quando i finanzieri l’hanno raggiunta e, tra lo stupore degli altri passeggeri, riaccompagnata al terminal dello scalo torinese.

Negli uffici del comando i militari le hanno chiesto spiegazioni circa un furto nel duty free dell’aeroporto e lei ha negato, ma nel suo bagaglio i Finanzieri della Compagnia di Caselle hanno trovano alcune confezioni di profumi e creme di note marche per i quali non ha saputo dare giustificazioni. Il fatto è accaduto pochi giorni fa. La donna, una 50enne italiana è stata denunciata per furto.

Come è stata rintracciata

Tutto nasce quando gli addetti alle vendite del duty free dell’eeroporto “Sandro Pertini” di Torino avvisano il personale della Guardia di Finanza di un furto di profumi e creme avvenuto pochi muniti prima all’interno del punto vendita: un rapido sguardo delle telecamere di sorveglianza e i finanzieri, dopo un veloce incrocio dei dati sulle liste passeggeri imbarcati, risalgono alla responsabile del furto.