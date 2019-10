Il taxi fa retromarcia e investe una donna che stava per attraversare

Una donna è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave, dopo essere stata investita da un taxi in retromarcia.

E' successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a Nichelino, all'incrocio tra via IV Novembre e via Torino.

La donna è stata urtata dall'auto mentre stava camminando sul marciapiede ed era ormai in procinto di attraversare la strada.

Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, e dal conducente del taxi, è stata poi portata in ospedale al Cto dal personale sanitario 118.

Sulla dinamica indaga la polizia locale di Nichelino: l'uomo alla guida del taxi è risultato negativo all'alcool test.