Provano a speronare per due volte l'auto dei carabinieri per evitare guai: minorenne arrestato

Quella vecchia Fiat Uno che girava per le strade di Mappano ha insospettito, e non poco, i carabinieri di Leini, impegnati nella tarda serata di ieri, giovedì 12 settembre 2019, attorno alle 22, in un giro di perlustrazione del territorio.

Appena li hanno avvicinati, i militari hanno capito come all'interno ci fossero tre persone con il volto parzialmente coperto da passamontagna. Questione di secondi e il conducente della Uno ha iniziato a pigiare sull'acceleratore e a provare a fuggire.

Perché quella macchina, come hanno scoperto i carabinieri dopo un controllo telematico in tempo reale, era stata rubata il giorno prima, mercoledì 11 settembre 2019, in un'abitazione alle porte di Cirié.

Ne è nato un lungo inseguimento tra Mappano, Leini e Volpiano. Dove per ben due volte, ancora nel territorio di Mappano, i ladri hanno provato a speronare l'auto dei carabinieri.

E se il conducente e l'altro occupante sono riusciti a fuggire - facendo perdere le tracce, almeno per il momento - un 17enne di etnia sinti, residente a San Maurizio Canavese, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, allo stesso tempo, denunciato per ricettazione.

Un carabiniere, a seguito dello speronamento, è stato portato in ambulanza a Chivasso per gli accertamenti clinici del caso: è stato poi dimesso con una prognosi di dodici giorni, con ferite e contusioni a testa, addome, arti superiori e inferiori.

Le indagini da parte dei militari della stazione di Leini sono in corso e sono volte ad individuare gli altri due complici. Nell'auto - poi consegnata al legittimo proprietario - sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti usati solitamente per i furti in appartamento. Per gli inquirenti, la banda potrebbe avere agito già nei giorni precedenti proprio nella zona fra Mappano e San Maurizio Canavese.