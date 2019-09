Provano a spegnere l'incendio in cantina ma rimangono intossicati: due persone in ospedale

Due persone sono rimaste leggermente intossicate, nel tardo pomeriggio odierno, sabato 14 settembre 2019, in seguito ad un principio di incendio nella loro cantina, in uno stabile di via Sansovino 26.

I due, appena viste le fiamme, hanno provato a spegnerle in autonomia, rimanendo però intossicati dai fumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del personale sanitario 118.

