Scoppia l'incendio nell'azienda: colonna di fumo visibile a distanza di chilometri

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone della ditta "Stargrafica Tipografia-Litografia" di corso Lombardia, 10, all'interno dell'area produttiva di San Mauro.

L'allarme questa mattina, domenica 4 agosto 2019. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla vigilanza privata e, a scopo precauzionale, il personale sanitario 118 della Croce Rossa. Con loro anche i carabinieri.

Per fortuna non sono coinvolte persone e, di conseguenza, non ci sono feriti o intossicati.

Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di San Mauro.

La colonna di fumo grigio è stata vista anche a distanza di chilometri.