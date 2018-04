Lascia il pentolino sul fuoco e scoppia l'incendio

Principio di incendio, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 aprile 2018, in un appartamento al quarto piano di un palazzo di corso Raffaello, attualmente oggetto di lavori sulla facciata esterna.

Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che un uomo si sia dimenticato il pentolino sul fuoco. Il pentolino ha preso fuoco e le fiamme si stavano per propagare in tutta la casa.

Sono stati alcuni passanti e alcuni vicini, vedendo il fumo e sentendo odore di bruciato dalla tromba delle scale, a chiamare il numero unico di emergenza "112".

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a entrare dalla finestra servendosi di un'autoscala e dovendo anche affrontare le difficoltà del ponteggio. L’incendio fortunatamente è stato domato in pochi minuti.

In corso Raffaello è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per cercare di accertare la dinamica dell’accaduto. I militari hanno effettuato i rilievi. Per il momento l'area è bloccata al traffico.

